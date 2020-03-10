Сделка с Талибаном. США начали выводить войска из Афганистана

Армия США (фото - army.mil)

США начали выводить войска из Афганистана в рамках недавнего мирного соглашения с движением Талибан. Об этом сообщает BBC News.

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За 135 дней Вашингтон должен сократить свое присутствие в стране с 12 000 до 8600.

Полковник Сонни Леггетт, представитель американских войск в Афганистане, заверяет, что США сохраняют "все военные средства и власть для достижения своих целей", несмотря на вывод войск.

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В соответствии с соглашением, Талибан будет обязан воздерживаться от нападений на американский контингент, а также не позволять "Аль-Каиде" или любой другой террористической группе действовать в районах, которые контролируются талибами.

Если Талибан выполнит все обязательства, то США и союзники могут вывести все свои войска с территории Афганистана в течение 14 месяцев.

СПРАВКА. США вторглись в Афганистан через несколько недель после сентябрьских атак в 2001 году. За терактами стояла "Аль-Каида", которая тогда находилась в Афганистане. Талибы были отстранены от власти, но стали повстанческой силой, которая к 2018 году действовала более чем в двух третях страны. Более 2400 американских солдат погибли во время конфликта.

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