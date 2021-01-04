Иран захватил южнокорейский танкер в Ормузском проливе: Сеул задействовал военный спецназ

Иранские военные захватили в водах Ормузского пролива танкер-химовоз под флагом Южной Кореи и задержали его команду. Сеул потребовал немедленного освобождения, сообщает Reuters.

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Иранские СМИ пишут, что гвардейцы Стражей исламской революции задержали судно за загрязнение Персидского залива химическими веществами. Танкер Hankuk Chemi якобы перевозил 7 200 тонн этанола.

Среди задержанных членов экипажа – граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы. По данным МИД Южной Кореи, на корабле было 20 членов экипажа.

Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, знает об инциденте и следит за ситуацией, сообщила пресс-секретарь Ребекка Ребарич в ответ на запрос Reuters.

CNN сообщает, что южнокорейское подразделение по борьбе с пиратством, дислоцированное в Ормузском проливе, направлено в район инцидента.

Инцидент произошел накануне ожидаемого визита в Тегеран замминистра иностранных дел Южной Кореи. Во время визита Иран хочет обсудить высвобождение 7 миллиардов долларов, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США.

Захват южнокорейского судна совпадает с годовщиной удара американского беспилотника, в результате которого погиб генерал Стражей исламской революции Касем Сулеймани.

В понедельник Иран возобновил обогащение урана до 20%, что является серьезным нарушением ядерного соглашения 2015 года.

1 января 2021 года МИД Ирана заявил о якобы попытках США "создать предлог для войны" между странами.

2 января стало известно о растущей военной активности США и Ирана в Персидском заливе.







Вадим Ребрина

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