Иран захватил южнокорейский танкер в Ормузском проливе: Сеул задействовал военный спецназ
Иранские военные захватили в водах Ормузского пролива танкер-химовоз под флагом Южной Кореи и задержали его команду. Сеул потребовал немедленного освобождения, сообщает Reuters.
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Иранские СМИ пишут, что гвардейцы Стражей исламской революции задержали судно за загрязнение Персидского залива химическими веществами. Танкер Hankuk Chemi якобы перевозил 7 200 тонн этанола.
Среди задержанных членов экипажа – граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы. По данным МИД Южной Кореи, на корабле было 20 членов экипажа.
Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, знает об инциденте и следит за ситуацией, сообщила пресс-секретарь Ребекка Ребарич в ответ на запрос Reuters.
CNN сообщает, что южнокорейское подразделение по борьбе с пиратством, дислоцированное в Ормузском проливе, направлено в район инцидента.
Инцидент произошел накануне ожидаемого визита в Тегеран замминистра иностранных дел Южной Кореи. Во время визита Иран хочет обсудить высвобождение 7 миллиардов долларов, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США.
Захват южнокорейского судна совпадает с годовщиной удара американского беспилотника, в результате которого погиб генерал Стражей исламской революции Касем Сулеймани.
В понедельник Иран возобновил обогащение урана до 20%, что является серьезным нарушением ядерного соглашения 2015 года.
- 1 января 2021 года МИД Ирана заявил о якобы попытках США "создать предлог для войны" между странами.
- 2 января стало известно о растущей военной активности США и Ирана в Персидском заливе.
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