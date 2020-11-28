Иран обвинил Израиль в убийстве ученого-ядерщика и обещает "ответить в нужное время"

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в убийстве ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"И снова злые руки глобального высокомерия (Global Arrogance, – ред.) и сионистских (израильских) наемников были запятнаны кровью иранского сына", – сказал Рухани.

The Times of Israel уточняет, что Иран обычно использует термин "Global Arrogance" для обозначения США.

Как отмечается, Рухани также заявил, что Иран обязательно "ответит на мученическую смерть ученого в нужное время". Кроме того, он заверил, что смерть Фахризаде не замедлит ядерную программу Ирана.

Израиль отказался комментировать убийство ученого, пишет Reuters.

27 ноября, недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

Читайте также: Убийство ядерщика Ирана усложнит отношения Байдена с Тегераном, этого хочет Трамп: Reuters

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.