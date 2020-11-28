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Иран обвинил Израиль в убийстве ученого-ядерщика и обещает "ответить в нужное время"

28.11.2020, 10:37
Иран обвинил Израиль в убийстве ученого-ядерщика и обещает
Хассан Рухани (Фото: ЕРА)

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в убийстве ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Reuters.

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"И снова злые руки глобального высокомерия (Global Arrogance, – ред.) и сионистских (израильских) наемников были запятнаны кровью иранского сына", – сказал Рухани.

The Times of Israel уточняет, что Иран обычно использует термин "Global Arrogance" для обозначения США.

Как отмечается, Рухани также заявил, что Иран обязательно "ответит на мученическую смерть ученого в нужное время". Кроме того, он заверил, что смерть Фахризаде не замедлит ядерную программу Ирана.

Израиль отказался комментировать убийство ученого, пишет Reuters.

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Марк Сировой
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