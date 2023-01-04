"Важен характер сообщений". США отреагировали на идею о посредничестве Израиля в войне

В общении других стран с Россией для прекращения войны против Украины важен характер сообщений. США поддерживают посредничество, если условия будут устраивать Украину, сообщил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, разные страны взаимодействуют с Россией, чтобы добиться прекращения незаконной и неспровоцированной войны против Украины. И в общении нет ничего плохого, считает Прайс.

"Для нас гораздо важнее не сам факт общения, а характер передаваемых сообщений. И если у Израиля или любой другой страны есть возможность помочь положить конец жестокой агрессии России против Украины, мы будем только рады, если условия этих усилий будут приемлемы для наших украинских партнеров", – отметил он.

Прайс отказался комментировать заявление главы МИД Израиля Эли Коэна, что Иерусалим намерен меньше говорить об Украине. Как и его разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы не собираемся говорить о политике Израиля... Наша позиция остается ясной: война России против Украины является нарушением международного права. Она представляет собой глобальную угрозу миру и безопасности, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал спикер Госдепа.

Он напомнил, что премьер Биньямин Нетаньяху является ключевым игроком Израиля на внешней арене и уже говорил с президентом Владимиром Зеленским. Также Израиль оказывает гуманитарную поддержку Украине, добавил Прайс.

1 января Axios заявило, что разговор Зеленского и Нетаньяху прошел не очень удачно.

3 января Коэн поговорил с Лавровым. По данным Times of Israel, Коэн передал послание США и хотел дать понять, что Израиль может выступить в роли посредника.

Посол Украины раскритиковал Израиль за переговоры с Лавровым.

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Марко Сировой

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