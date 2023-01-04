США обсуждают с Израилем угрозу иранских дронов и ищут пути для прекращения поставок РФ
США и Израиль поднимают тему угрозы распространения иранских дронов-камикадзе. Вашингтон ищет пути, как не допустить их распространения по миру, в частности в России, заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.
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"Мы абсолютно точно обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляет технология иранских БПЛА, и распространение технологии иранских БПЛА в страны по всему миру, в том числе в Россию", – сказал он.
По словам Прайса, эта тема поднимается на уровнях Госдепа и Белого дома. США также предприняли шаги для разрушения сети распространения иранских дронов и ищут другие способы, отметил спикер Госдепа.
"Мы стремимся согласовать наш подход со странами, союзниками и партнерами по всему миру, чтобы убедиться, что мы используем скоординированный подход для прерывания этого канала передачи технологий из Ирана в Россию и другим злонамеренным субъектам", – добавил он.
- Россия активизировала удары дронами в новогодние праздники, запустив по Украине под 100 "шахедов".
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