Правительство Израиля не исключает передачу Украине системы ПРО "Железный купол"

Израиль "может рассмотреть" расширение помощи Украине, в том числе передачу ей передовых систем вооружений. Об этом сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Al Arabiya.

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Как сообщает издание, в интервью CNN Нетаньяху задали вопрос, может ли Израиль расширить помощь для Украины, например, передав ей систему противоракетной обороны "Железный купол".

"Я, безусловно, рассматриваю такой вариант", – ответил Нетаньяху.

Как сообщает The Times of Israel, Нетаньяху сказал, что он "изучает возможность" предоставления Украине "других видов помощи", помимо гуманитарной, даже на фоне опасений в связи со "сложными отношениями" Израиля с Россией и необходимости сохранения "свободы действий" в Сирии для того, чтобы "держать Иран под контролем".

Ранее сообщалось, что в том же интервью Нетаньяху выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной, "если его об этом попросят".

10 июля 2022 года министр обороны Алексей Резников пояснил, что "Железный купол" не будет эффективен в Украине, поскольку не предназначен для защиты от крылатых и баллистических ракет.

Система "Железный купол" сбила 97% ракет, выпущенных из Газы во время эскалации конфликта 5-7 августа.

Сергій Бережний

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