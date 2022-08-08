В Израиле Железный купол сбил 97% палестинских ракет

Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" (Iron Dome) сбила 97% ракет, выпущенных из Газы во время эскалации конфликта 5-7 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных.

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Как отмечается, результат "Железного купола", сбившего 97% палестинских ракет, демонстрирует улучшение характеристик этой системы ПВО.

"Мы постоянно совершенствуем наши возможности", – сказал представитель израильских военных.

По состоянию на утро 7 августа "Исламский джихад" выпустил по Израилю 580 ракет, около 20% из них упали в секторе Газа.

Система "Железный купол", которая запускает управляемые ракеты для поражения приближающихся ракет и других угроз ближнего действия в воздухе, была принята на вооружение в 2011 году и тогда сбивала 85% целей. В 2012 году это показатель увеличился до 90%.

5 августа из сектора Газа по Израилю было выпущено более 100 ракет. Израильская армия возобновила удары по сектору и объявила о мобилизации резервистов.

7 августа Израиль заявил, что ликвидировал основных лидеров "Исламского джихада".

В тот же день Израиль и палестинцы договорились о перемирии.

Наталия Медведева

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