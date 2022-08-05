По Израилю выпущены более 100 ракет. В стране объявлена мобилизация резервистов

В ответ на ликвидацию ЦАХАЛом высокопоставленного члена Исламского джихада из сектора Газа по Израилю было выпущено более 100 ракет. Израильская армия возобновила удары по сектору и объявила о мобилизации резервистов. Об этом пишет The Jerusalem Post.

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Сирены были слышны в Явне, Беэр-Яакове, Ашдоде и населенных пунктах на границе с Газой. Большинство ракет были перехвачены израильской системой противоракетной обороны "Железный купол".

The Times of Israel сообщает, что информация о прямых попаданиях в израильские здания или ранениях людей не поступала.

Армия обороны Израиля заявила, что продолжает наносить удары по объектам палестинского Исламского джихада в секторе Газа.

Министр обороны Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 000 резервистов.

Ранее сегодня в Минобороны Израиля заявили, что ЦАХАЛ атаковал в секторе Газа террористические цели палестинской организации Исламский джихад. Боевые самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по высокопоставленному члену организации Тисиру Джабари, командующему северным районом сектора Газа, которому была поручена разработка планов противотанковых атак против израильских граждан и солдат ЦАХАЛа, сообщили в ведомстве.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что, по меньшей мере, восемь человек погибли, в том числе пятилетняя девочка, еще 44 получили ранения.





Вадим Ребрина

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