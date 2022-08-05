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ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа. Убит высокопоставленный член Исламского джихада – видео

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05.08.2022, 19:54
ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа. Убит высокопоставленный член Исламского джихада – видео - Фото
Фото: EPA

В Минобороны Израиля заявили, что ЦАХАЛ атаковал террористические цели палестинской организации Исламский джихад. Боевые самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по высокопоставленному члену организации Тисиру Джабари, командующему северным районом сектора Газа, которому была поручена разработка планов противотанковых атак против израильских граждан и солдат ЦАХАЛа, сообщили в ведомстве.

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Также, по данным Минобороны Израиля, ликвидированы 10 боевиков Исламского джихада, атакам подверглись военные базы и здания, используемые оперативниками организации.

Джабари был высокопоставленным деятелем в Исламском джихаде, ему было доверено принятие многих решений и осуществление террористических атак против жителей Израиля, сообщают в израильском ведомстве.

В тылу в радиусе 80 км от сектора Газа объявлена особая ситуация.

В заявлении Исламского джихада подтверждается гибель Джабари, сообщает CNN. Он был командиром бригады Кудс, вооруженного крыла Исламского джихада, заявила группировка, а также членом ее военного совета.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что по меньшей мере восемь человек погибли, в том числе пятилетняя девочка, еще 44 получили ранения.

Журналист CNN в Газе видел, как медики выносили два тела из здания под названием "Палестинская башня".

ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа. Убит высокопоставленный член Исламского джихада – видео

Исламский джихад пообещал ответить. "Открыты все варианты, со всеми средствами, которые есть у палестинского сопротивления, будь то в Газе или за ее пределами. Поле боя открыто… Сопротивление ответит со всей силой. Мы не скажем, как, но это неизбежно", – заявил пресс-секретарь организации Дауд Шехаб.

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Вадим Ребрина
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Цахал Израиль сектор газа Исламский джихад
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