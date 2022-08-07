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Израиль и палестинцы договорились о перемирии – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 18:04
Израиль и палестинцы договорились о перемирии – Reuters - Фото
Фото: ЕРА

Израиль и палестинские боевики из "Исламского джихада" договорились о перемирии в Газе с вечера воскресенья. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.  

Договоренность о перемирии достигнута благодаря посредничеству Египта, уточняет агентство. 

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Источник в египетской службе безопасности сообщил агентству, что Израиль согласился с этим предложением, а палестинский чиновник заявил, что прекращение огня вступит в силу в 20:00. 

Официальное подтверждения о готовящемся перемирии пока не опубликовано ни одной из сторон.  

Армия Израиля проводит антитеррористическую операцию "На заре", целью которой заявлена ликвидация местной инфраструктуры палестинской группировки "Исламский джихад". 

Операция в Газе началась 5 августа в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля со стороны исламистов.   

В ходе операции убиты два лидера "Исламского джихада" командир "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") и командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе Халид Мансур. 

Официальные лица Газы заявили, что на данный момент убит 31 палестинец, по меньшей мере треть из которых были гражданскими лицами.  

Ракетные обстрелы парализовали большую часть юга Израиля, включая города Тель-Авив и Ашкелон. 

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Роман Брыль
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Израиль Исламский джихад
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