Операция "На заре": Израиль ликвидировал основных лидеров "Исламского джихада"

Армия Израиля в секторе Газа проводит антитеррористическую операцию "На заре", целью которой заявлена ликвидация местной инфраструктуры палестинской группировки "Исламский джихад". Об этом сообщают израильские СМИ.

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Операция в Газе началась 5 августа в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля со стороны исламистов.

В первый день операции был ликвидирован командир "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе Тайсир Джабари ("Абу Махмуд").

Во второй день операции был ликвидирован командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе Халид Мансур.

Руководство "Исламского джихада" подтвердило их гибель.

В ответ, сообщает The Times of Israel, палестинский "Исламский джихад" выпустил по Израилю около 350 неуправляемых ракет. Уточняется, что 162 из них перехватила ПВО "Железный купол", около 100 ракет упали в секторе Газа, а более 30 – в Средиземном море. Две ракеты, как сообщается, упали в окрестностях Тель-Авива.

Сергей Бережной

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