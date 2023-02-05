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Экс-премьер Израиля рассказал, о чем три часа говорил с Путиным в Москве в начале войны

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 00:16
Экс-премьер Израиля рассказал, о чем три часа говорил с Путиным в Москве в начале войны - Фото
Нафтали Беннет (фото - EPA)

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, о чем он разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным, когда приезжал в Москву в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Беннет опубликовал в своем YouTube интервью, его цитирует The Times of Israel.

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5 марта сообщалось, что Беннет провел трехчасовые переговоры с Путиным в Москве, после чего созвонился с президентом Владимиром Зеленским, но детали разговоров не разглашались.

В опубликованном сегодня интервью Беннет сказал, что Путин заверил его в первые дни войны, что он не убьет Зеленского.

"Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере… Я сказал ему [Путину]: "Ты собираешься убить Зеленского? Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского". "Я должен понять, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", – рассказал экс-премьер Израиля о своем разговоре с диктатором РФ.

После этого, по его словам, он сразу позвонил Зеленскому и сказал: "Я только что пришел со встречи, он не собирается тебя убивать. Он [Зеленский] спросил меня: "Ты уверен?" Я сказал: "100%. Он не собирается убивать тебя".

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Беннет утверждает, что через два часа Зеленский зашел в свой кабинет и "сделал там селфи, [на котором украинский президент сказал] "я не боюсь" и все такое".

По словам экс-премьера Израиля, Путин также "согласился не настаивать на разоружении Украины", а Зеленский в те же выходные якобы отказался от стремления вступить в НАТО.

27 марта Зеленский говорил, что вопрос о нейтральном статусе Украины мог бы быть вынесен на референдум, но такой референдум может проводиться только после вывода войск России. При этом он подчеркивал, что в случае внеблокового статуса должен быть составлен договор о гарантиях безопасности для Украины.

30 сентября Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

"Все, что я делал [в рамках посреднических усилий], согласовывалось с США", – добавил Беннетт.

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Израиль война владимир путин Нафтали Беннет
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