Зеленский: Референдум и договор о гарантиях безопасности невозможны без вывода войск РФ

Референдум о нейтральном статусе Украины может проводиться только после вывода войск России. Также без вывода войск третьи страны не подпишут договор о гарантиях безопасности для Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в первом с начала полномасштабной войны интервью сотрудникам росСМИ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для РФ, насколько я помню. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну", – сказал Зеленский.

По словам президента, должен быть референдум в Украине, а также – договор с гарантиями безопасности.

Зеленский подчеркнул, что договор не должен быть "еще одной бумажкой а-ля Будапештский меморандум", его обязательно должны ратифицировать парламенты стран-гарантов.

Однако, пока в Украине стоят российские войска, страны-гаранты не будут ничего подписывать, а результаты референдума не будут признаваться, отметил Зеленский.

"Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно… Референдум невозможен, когда есть присутствие войск. Никто никогда, с точки зрения конвенции, не засчитает результаты референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования, или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента", – сказал президент.

Поэтому Зеленский считает, что сперва он должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и подписать договор, чтобы начать процесс вывода войск.

"Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все. Это все будет работать дальше. Дальше – ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а потом изменения в Конституции", – подытожил Зеленский.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.