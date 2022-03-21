Компромиссы с РФ окончательно решит всеукраинский референдум, – Зеленский

Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будут решать всеукраинский референдум. В том числе вопросы гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Об этом президент сообщил в интервью Суспильному.

"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО – Ред ), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать что, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", – добавил он.

По словам Зеленского, в вопросах гарантии безопасности речь пойдет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум", – отметил Зеленский.

По его словам, народ должен будет ответить на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией:

"Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", – отметил президент.

Уляна Букатюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.