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Компромиссы с РФ окончательно решит всеукраинский референдум, – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 20:20
Компромиссы с РФ окончательно решит всеукраинский референдум, – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будут решать всеукраинский референдум. В том числе вопросы гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Об этом президент сообщил в интервью Суспильному.

"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО – Ред ), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать что, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", – добавил он.

По словам Зеленского, в вопросах гарантии безопасности речь пойдет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

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"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум", – отметил Зеленский.

По его словам, народ должен будет ответить на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией:

"Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", – отметил президент.

Уляна Букатюк
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