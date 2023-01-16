Директор ЦРУ за месяц до вторжения рассказал Зеленскому о российских планах убить его

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время тайного визита в Киев в январе 2022 года предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что россияне хотят его убить. Об этом пишет Independent со ссылкой на новую книгу американского политического обозревателя и автора Криса Виппла о президентстве Джо Байдена, основанную на интервью с высокопоставленными чиновниками Белого дома.

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В январе прошлого года Зеленский, несмотря на сообщения американской разведки о подготовке российского вторжения, публично отрицал возможность полноценной войны. Как пишет Виппл, президент США Джо Байден попросил главу ЦРУ встретиться с украинским президентом и донести информацию о реальном положении дел, в частности предоставив детальные планы российских спецслужб по убийству Зеленского.

По словам Виппла, визит Бернса ошеломил и "отрезвил" Зеленского.

"Разведанные были настолько подробными, что это помогло силам безопасности Зеленского сорвать два российских покушения на его жизнь", – пишет журналист.

Independent указывает, что в общей сложности Зеленскому с начала большой войны грозило 12 покушений на его жизнь.

2 мая Зеленский рассказал, что на него 10 раз пытались совершить покушение. По его словам, это "не так много", и у российского диктатора Владимир Путина сейчас есть более серьезные проблемы.

Он также рассказал, что у власти был план действий на случай его убийства.

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Андрій Водяний

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