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Директор ЦРУ за месяц до вторжения рассказал Зеленскому о российских планах убить его

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 21:51
Директор ЦРУ за месяц до вторжения рассказал Зеленскому о российских планах убить его - Фото
Фото: EPA

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время тайного визита в Киев в январе 2022 года предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что россияне хотят его убить. Об этом пишет Independent со ссылкой на новую книгу американского политического обозревателя и автора Криса Виппла о президентстве Джо Байдена, основанную на интервью с высокопоставленными чиновниками Белого дома.

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В январе прошлого года Зеленский, несмотря на сообщения американской разведки о подготовке российского вторжения, публично отрицал возможность полноценной войны. Как пишет Виппл, президент США Джо Байден попросил главу ЦРУ встретиться с украинским президентом и донести информацию о реальном положении дел, в частности предоставив детальные планы российских спецслужб по убийству Зеленского.

По словам Виппла, визит Бернса ошеломил и "отрезвил" Зеленского.

"Разведанные были настолько подробными, что это помогло силам безопасности Зеленского сорвать два российских покушения на его жизнь", – пишет журналист.

Independent указывает, что в общей сложности Зеленскому с начала большой войны грозило 12 покушений на его жизнь.

  • 2 мая Зеленский рассказал, что на него 10 раз пытались совершить покушение. По его словам, это "не так много", и у российского диктатора Владимир Путина сейчас есть более серьезные проблемы.
  • Он также рассказал, что у власти был план действий на случай его убийства.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский цру покушение Уильям Бернс
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