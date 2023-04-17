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В Израиле предупреждают о возможной войне. Призывают местных политиков "прийти в себя"

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 13:58
В Израиле предупреждают о возможной войне. Призывают местных политиков
Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Иерусалимский институт стратегии и безопасности предупредил, что Израилю необходимо готовиться к возможной войне. Об этом сообщила израильская газета Маарив.

По словам аналитиков, Израилю нужно готовиться к возможности войны, а политики должны "быстро прийти в себя".

"Борьба за правовую реформу нанесла огромный ущерб. Израиль выглядит как разорванное общество, которое постепенно теряет способность функционировать. Враги обретают уверенность и ожидают, что внутренняя напряженность действительно приведет к процессам самоуничтожения", — заявил институт.

Отмечается, что война может разразиться на нескольких аренах. 

"Обязанность лидеров по обе стороны политического барьера — отложить в сторону разногласия или быстро достичь компромиссов, которые позволят стране сосредоточиться на экзистенциальных проблемах безопасности, которые стоят перед нами", — сказано в сообщении.

СПРАВКА. Вечером 26 марта 2023 года тысячи демонстрантов вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Беер-Шеве и других населенных пунктов из-за увольнения канцелярией Нетаньяху министра обороны Йоава Галланта. Люди блокировали дорогу, были столкновения с полицией. Цель протеста – приостановить судебную реформу. 27 марта президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьера Нетаньяху и правительство остановить ее.
  • 16 февраля 2023 года в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.
  • 24 февраля Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".
  • 28 февраля посольство Украины в Израиле опубликовало список обещаний, которые Коэн дал Зеленскому во время визита в Киев.

Читайте также: В Израиле вспыхнули многочисленные протесты. Люди блокируют дороги, есть столкновения с полицией

Дмитро Гриниченко
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Биньямин Нетаньяху Израиль война Ближний Восток
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