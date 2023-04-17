В Израиле предупреждают о возможной войне. Призывают местных политиков "прийти в себя"
Иерусалимский институт стратегии и безопасности предупредил, что Израилю необходимо готовиться к возможной войне. Об этом сообщила израильская газета Маарив.
По словам аналитиков, Израилю нужно готовиться к возможности войны, а политики должны "быстро прийти в себя".
"Борьба за правовую реформу нанесла огромный ущерб. Израиль выглядит как разорванное общество, которое постепенно теряет способность функционировать. Враги обретают уверенность и ожидают, что внутренняя напряженность действительно приведет к процессам самоуничтожения", — заявил институт.
Отмечается, что война может разразиться на нескольких аренах.
"Обязанность лидеров по обе стороны политического барьера — отложить в сторону разногласия или быстро достичь компромиссов, которые позволят стране сосредоточиться на экзистенциальных проблемах безопасности, которые стоят перед нами", — сказано в сообщении.
- 16 февраля 2023 года в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.
- 24 февраля Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".
- 28 февраля посольство Украины в Израиле опубликовало список обещаний, которые Коэн дал Зеленскому во время визита в Киев.
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