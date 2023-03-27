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Протесты в Израиле. Президент призвал правительство Нетаньяху остановить судебную реформу

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 09:54
Протесты в Израиле. Президент призвал правительство Нетаньяху остановить судебную реформу - Фото
Ицхак Герцог (Фото: ЭРА)

Президент Израиля Ицхак Герцог в Twitter "ради единства с народом" призвал правительство и премьера страны Биньямина Нетаньяху остановить судебную реформу, спровоцировавшую массовые протесты.

Вечером 26 марта 2023 года граждане Израиля вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Беер-Шеве и других населенных пунктов из-за того, что канцелярия Нетаньяху уволила министра обороны Йоава Галланта. Демонстранты протестуют из-за законопроекта, который даст коалиции почти полный контроль за выбором судей. Законопроект должен быть представлен для окончательного чтения вечером 27 марта на пленуме Кнессета.

"Я призываю вас немедленно прекратить законодательную процедуру. Обращаюсь к лидерам всех фракций Кнессета, как коалиции и оппозиции, поставить граждан страны превыше всего, действовать ответственно и смело без дальнейших проволочек", – написал Герцог.

Он отметил, что это "не политический момент, а момент лидерства и ответственности".

  • 16 февраля 2023 года в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.
  • 24 февраля Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".
  • 28 февраля посольство Украины в Израиле опубликовало список обещаний, которые Коэн дал Зеленскому во время визита в Киев.

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Мілана Головань
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Биньямин Нетаньяху Израиль суд протесты геополитика реформы Ицхак Герцог
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