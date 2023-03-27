UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Израиле вспыхнули многочисленные протесты. Блокируют дороги, есть столкновения — видео

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 06:41
В Израиле вспыхнули многочисленные протесты. Блокируют дороги, есть столкновения — видео - Фото
Протесты в Израиле (Фото: EPA)

На улицах Израиля начались многотысячные протесты после увольнения министра обороны Йоава Галланта после того, как он призвал правительство прекратить законодательные усилия по изменению судебной системы страны. Об этом сообщает Times of Israel

После того как канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявила об увольнении Галланта с должности, тысячи демонстрантов вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Беэр-Шеве и других населенных пунктов. 

Протестующие перекрыли шоссе Аялон в Тель-Авиве и зажгли костры на дороге, скандируя "демократия", "мы не боимся", "Биби, иди домой" и "демократия или бунт".

В Иерусалиме демонстранты прорвались через заграждения и начали драку с полицией возле дома Нетаньяху на улице Газа — полиция применила водометы для их разгона, а затем прошли маршем к Кнессету и канцелярии премьер-министра, где они пели и призывали Нетаньяху уйти в отставку.

Протесты вспыхнули после того, как Конституционный комитет Кнессета завершил работу над основным законом, который даст коалиции почти полный контроль над выбором израильских судей. Законопроект должен быть представлен для окончательного чтения в понедельник вечером на пленуме Кнессета.

Противники законопроекта заявили, что он политизирует суд, устранит ключевые ограничения на власть и нанесет серьезный ущерб демократическому характеру Израиля.

Читайте также: Посольство Украины опубликовало список обещаний, которые Зеленскому дал глава МИД Израиля

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Биньямин Нетаньяху Израиль суд протесты реформы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 