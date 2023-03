В Израиле вспыхнули многочисленные протесты. Блокируют дороги, есть столкновения — видео

На улицах Израиля начались многотысячные протесты после увольнения министра обороны Йоава Галланта после того, как он призвал правительство прекратить законодательные усилия по изменению судебной системы страны. Об этом сообщает Times of Israel.

После того как канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявила об увольнении Галланта с должности, тысячи демонстрантов вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Беэр-Шеве и других населенных пунктов.

Протестующие перекрыли шоссе Аялон в Тель-Авиве и зажгли костры на дороге, скандируя "демократия", "мы не боимся", "Биби, иди домой" и "демократия или бунт".

В Иерусалиме демонстранты прорвались через заграждения и начали драку с полицией возле дома Нетаньяху на улице Газа — полиция применила водометы для их разгона, а затем прошли маршем к Кнессету и канцелярии премьер-министра, где они пели и призывали Нетаньяху уйти в отставку.

Протесты вспыхнули после того, как Конституционный комитет Кнессета завершил работу над основным законом, который даст коалиции почти полный контроль над выбором израильских судей. Законопроект должен быть представлен для окончательного чтения в понедельник вечером на пленуме Кнессета.

The moment protesters break through barricades in front of Prime Minister's residence. One newscaster calls this by its name, a popular uprising. Tomorrow a nationwide strike is on horizon, joined by universities. The military is more fragile than ever. pic.twitter.com/GegHPKo6UK