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Теракт в Израиле: среди жертв есть украинка

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 16:00
Теракт в Израиле: среди жертв есть украинка - Фото
Фото - ЕРА

В результате теракта в Израиле погибла гражданка Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Иерусалиме.

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"С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", – сказано в сообщении.

Посольство Украины в Израиле заявило, что глубоко обеспокоено и поражено "ужасающими нападениями" в Иерусалиме. Украинские дипломаты заявили, что террор и насилие против мирного населения и детей, недопустимы.

Как сообщает Times of Israel, после вчерашнего теракта в Иерусалиме произошел еще один. Сегодня, 28 января, 13-летний палестинец устроил стрельбу. Он ранил двух мужчин – отца и сына.

Сын был дежурным офицером десантной бригады и ему удалось выстрелить в нападавшего, несмотря на полученное ранение.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что преступления были цинично совершены, в частности, в день памяти жертв Холокоста.

"Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", – заявил Зеленский.

  • Вчера семь человек были убиты в результате террористической атаки в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме, еще 10 получили ранения. Террорист открыл огонь по людям, выходящим из синагоги. Он был убит силами безопасности Израиля.

Читайте также: "Мы помогаем за кулисами". Посол Израиля объяснил позицию относительно поддержки Украины

Оксана Житнюк
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Израиль теракт стрельба
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