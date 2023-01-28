Теракт в Израиле: среди жертв есть украинка
В результате теракта в Израиле погибла гражданка Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Иерусалиме.
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"С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", – сказано в сообщении.
Посольство Украины в Израиле заявило, что глубоко обеспокоено и поражено "ужасающими нападениями" в Иерусалиме. Украинские дипломаты заявили, что террор и насилие против мирного населения и детей, недопустимы.
Как сообщает Times of Israel, после вчерашнего теракта в Иерусалиме произошел еще один. Сегодня, 28 января, 13-летний палестинец устроил стрельбу. Он ранил двух мужчин – отца и сына.
Сын был дежурным офицером десантной бригады и ему удалось выстрелить в нападавшего, несмотря на полученное ранение.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что преступления были цинично совершены, в частности, в день памяти жертв Холокоста.
"Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", – заявил Зеленский.
- Вчера семь человек были убиты в результате террористической атаки в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме, еще 10 получили ранения. Террорист открыл огонь по людям, выходящим из синагоги. Он был убит силами безопасности Израиля.
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