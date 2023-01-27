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В Израиле террорист напал на людей в синагоге: семеро погибших, 10 раненых

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 21:28
В Израиле террорист напал на людей в синагоге: семеро погибших, 10 раненых - Фото
Израильские военные (фото - EPA - Alaa Badarneh)

По меньшей мере семь человек были убиты в результате террористической атаки в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Террорист, житель Шуафата (район в Иерусалиме), открыл огонь по людям, выходящим из синагоги после вечерней пятничной молитвы. Он был убит силами безопасности после попытки скрыться на автомобиле.

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Вадим Ребрина
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Израиль теракт
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