В Израиле террорист напал на людей в синагоге: семеро погибших, 10 раненых

По меньшей мере семь человек были убиты в результате террористической атаки в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Террорист, житель Шуафата (район в Иерусалиме), открыл огонь по людям, выходящим из синагоги после вечерней пятничной молитвы. Он был убит силами безопасности после попытки скрыться на автомобиле.

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Вадим Ребрина

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