Россия будет главенствовать в ООН с 1 апреля. Кулеба: Неудачная шутка. Путин — преступник
30.03.2023, 10:48
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "неудачной шуткой" председательство России в Совете Безопасности ООН с 1 апреля. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, РФ узурпировала свое место в Совбезе ООН, а также ведет колониальную войну против Украины.
Он отметил, что диктатор Владимир Путин является военным преступником, которого разыскивает Международный уголовный суд за похищение детей.
"Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля — неудачная шутка. Мир не может быть безопасным местом с Россией в СБ ООН", — подчеркнул Кулеба.
Председательство в Совете осуществляется каждым из членов поочередно в течение одного месяца согласно названиям государств-членов в соответствии с английским алфавитом. Эту роль принимают 12 стран из 15 членов Совета Безопасности ООН.
- 1 апреля Россия должна принять на себя председательство в Совбезе ООН. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предложил трехэтапный процесс, как этого не допустить.
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон.
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