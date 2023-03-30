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Россия будет главенствовать в ООН с 1 апреля. Кулеба: Неудачная шутка. Путин — преступник

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 10:48
Россия будет главенствовать в ООН с 1 апреля. Кулеба: Неудачная шутка. Путин — преступник - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "неудачной шуткой" председательство России в Совете Безопасности ООН с 1 апреля. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, РФ узурпировала свое место в Совбезе ООН, а также ведет колониальную войну против Украины.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин является военным преступником, которого разыскивает Международный уголовный суд за похищение детей. 

"Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля — неудачная шутка. Мир не может быть безопасным местом с Россией в СБ ООН", — подчеркнул Кулеба.

Председательство в Совете осуществляется каждым из членов поочередно в течение одного месяца согласно названиям государств-членов в соответствии с английским алфавитом. Эту роль принимают 12 стран из 15 членов Совета Безопасности ООН.

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Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин совбез оон дмитрий кулеба
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