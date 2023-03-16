В апреле Россия должна возглавить Совбез ООН. Кислица предложил, как этого не допустить

1 апреля Россия должна принять на себя председательство в Совете безопасности ООН. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предложил трехэтапный процесс, как этого не допустить. Об этом он написал в статье для британского издания Time в соавторстве с Джеффри Зонненфельдом, профессором Йельской школы менеджмента.

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Предложенный авторами материала процесс включает:

- ООН должна в соответствии со своим уставом запретить России занимать пост председателя Совбеза. Теперь, когда Россия была признана ООН государством-агрессором, ведущие специалисты в области международного права отмечают, что это технически лишает Россию права председательствовать в любом органе ООН, тем более в Совете безопасности ООН, говорится в статье.

- Россия должна быть исключена из Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ввиду ее незаконного присутствия; если Россия заинтересована, она может подать заявку на статус наблюдателя без права голоса в Генеральной ассамблее в качестве предварительного шага.

- Затем Россия должна будет официально подать заявку на членство, чтобы ее обсуждали и голосовали как в Генеральной ассамблее, так и в Совете безопасности, как и любой другой новый член ООН.

Авторы материала считают, что правовая основа членства России в Совбезе с самого начала сомнительна, поскольку членство РФ никогда не подлежало голосованию, и Россия не была первоначальным членом-основателем ООН. Им был СССР, а "Россия просто захватила себе место за столом переговоров".

Кислица и Зонненфельд призвали США, Великобританию и Францию, трех из пяти постоянных членов Совбеза, быть готовыми "противостоять созыву Совбеза" под нелегитимным руководством российского диктатора Владимира Путина. "Эти действия должны быть незамедлительными — до того, как Путин возглавит ООН, осталось всего две недели", – говорится в статье.

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Вадим Ребрина

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