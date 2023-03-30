Россию нужно лишить возможности злоупотреблять голосованиями в Совбезе ООН – Кулеба

Украина и партнеры должны работать над тем, чтобы лишить Россию возможности злоупотреблять ее правами в Совете Безопасности ООН и применить для этого существующие юридические инструменты. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Во время онлайн-дискуссии на тему нелегитимности статуса России в Совете Безопасности ООН министр сказал, что РФ неизбежно будет прибегать к злоупотреблениям, временно став председателем в Совете Безопасности ООН, и использовать их для продвижения собственной пропаганды, а также для продвижения неправомерных решений.

Кулеба сказал: даже сам факт того, что у России есть возможность получать председательство в Совбезе, говорит о том, что "что-то не так в архитектуре мировой безопасности".

Он считает, что Россия "должна быть загнана в угол существующими юридическими процедурами, чтобы у нее не было возможности распространять ложь о войне в Украине и злоупотреблять своим председательством".

С 1 апреля Россия должна на один месяц принять на себя председательство в Совбезе ООН. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предложил трехэтапный процесс, как этого не допустить. Кулеба назвал "неудачной шуткой" председательство России в Совете Безопасности ООН с 1 апреля.

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Сергій Бережний

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