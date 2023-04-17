Сын свергнутого в 1979 году иранского шаха едет в Израиль – "дружить" против аятоллы

Сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви на этой неделе посетит Израиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильское правительство.

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Израильское правительство назвало Резу Кира Пехлеви "наивысшим иранским представителем", когда-либо посещавшим Израиль с официальным визитом, пишет агентство.

Как отмечает Reuters, во время правления шаха Израиль и Иран имели "более теплые отношения".

Как отметили в Израиле, визит Пехлеви намерен создать "мост между Израилем и Иранским народом". Сын шаха также "хочет выразить общую оппозицию режиму аятоллы", пишет издание.

"Демократический Иран будет стремиться восстановить свои связи с Израилем и нашими арабскими соседями. На мой взгляд, этот день ближе, чем когда-либо", – говорит Пехлеви.

Пехлеви примет участие в официальной церемонии почтения памяти жертв Холокоста, пишет агентство.

10 апреля 2023 года российский Аэрофлот впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран из-за санкций.

12 апреля издание Politico сообщило, что Иран проводит тайные переговоры с Россией и Китаем, чтобы приобрести ракетное топливо.

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Артем Джеріпа

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