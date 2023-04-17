Сын свергнутого в 1979 году иранского шаха едет в Израиль – "дружить" против аятоллы
Сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви на этой неделе посетит Израиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильское правительство.
Израильское правительство назвало Резу Кира Пехлеви "наивысшим иранским представителем", когда-либо посещавшим Израиль с официальным визитом, пишет агентство.
Как отмечает Reuters, во время правления шаха Израиль и Иран имели "более теплые отношения".
Как отметили в Израиле, визит Пехлеви намерен создать "мост между Израилем и Иранским народом". Сын шаха также "хочет выразить общую оппозицию режиму аятоллы", пишет издание.
"Демократический Иран будет стремиться восстановить свои связи с Израилем и нашими арабскими соседями. На мой взгляд, этот день ближе, чем когда-либо", – говорит Пехлеви.
Пехлеви примет участие в официальной церемонии почтения памяти жертв Холокоста, пишет агентство.
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