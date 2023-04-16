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Суд в Иране вынес приговор 10 обвиняемым по делу о сбитом украинском пассажирском самолете

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16.04.2023, 23:40
Суд в Иране вынес приговор 10 обвиняемым по делу о сбитом украинском пассажирском самолете - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Суд в Иране вынес приговор 10 обвиняемым по делу о сбитом пассажирском самолете МАУ рейса PS 752 – они получили от года до 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает Mazan Online.

Суд постановил, что командир экипажа комплекса ПВО "Тор М-1", действуя "вопреки приказу командного пункта и без получения разрешения, а также вопреки полученным директивам, выпустил две ракеты по украинскому самолету пассажирского рейса PS 752".

Командир экипажа приговорен по двум статьям обвинения в 10 и 3 годам лишения свободы, из которых он будет отбывать больший срок.

Остальные девять обвиняемых, в том числе члены экипажа комплекса ПВО "Тор М-1", бывший командующий Тегеранской зоной ПВО, бывший командующий ПВО Корпуса стражей исламской революции и другие, приговорены к срокам заключения от одного года до трех лет.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано, говорится в сообщении.

  • 8 января 2020 года под Тегераном силы ПВО Ирана сбили украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность к гибели самолета, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

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Сергій Бережний
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