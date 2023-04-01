Президент Владимир Зеленский назвал "абсурдной и деструктивной" новостью то, что государство-террорист Россия, ежедневно убивающая мирных украинских граждан, включая детей, начала сегодня председательствовать в Совбезе ООН. Это доказывает "полное банкротство" этой организации. Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

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"К сожалению, мы имеем и новость очевидно абсурдную и деструктивную. Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете безопасности ООН", – сказал президент.

Он напомнил, что вчера российская армия артиллерией убила еще одного украинского ребенка – пятимесячного мальчика Даниила из Авдеевки, на Донбассе. Родители ребенка ранены.

"И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН. Сложно представить что-то, что больше доказывает полное банкротство таких институций..." – подчеркнул глава государства.

"Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институций, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая явно назрела – чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир. Террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо", – добавил он.

В Белом доме заявили, что России не место в Совете Безопасности ООН — она будет использовать свое председательство для дезинформации и оправдания военных преступлений.

Вадим Ребрина

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