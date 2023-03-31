Белый дом: России не место в Совбезе ООН, но реальность такова. Она будет продолжать врать
В Белом доме заявили, что России не место в Совете безопасности ООН — она будет использовать свое председательство для дезинформации и оправдания военных преступлений. Об этом на брифинге сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается в соседнюю страну, не место в Совбезе ООН", — сказала Жан-Пьер.
Одновременно она напомнила, что РФ является постоянным членом Совбеза, а поэтому не существует реальных международно-правовых путей для изменения этой реальности.
"Это то, с чем мы живем в настоящее время. Как ни неприятно видеть, что Россия председательствует в Совете, реальность такова. Это в значительной степени церемониальная позиция", — резюмировала спикер Белого дома.
- 1 апреля Россия должна принять на себя председательство в Совбезе ООН. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предложил трехэтапный процесс, как этого не допустить.
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