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Россияне ударили по Авдеевке: убили младенца. Вчера мать отказывалась выехать – видео

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 21:27
Россияне ударили по Авдеевке: убили младенца. Вчера мать отказывалась выехать – видео - Фото
Авдеевка (Фото - Telegram Ермака)

Оккупанты обстреляли Авдеевку, в результате чего погибли двое гражданских, в том числе младенец. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии – погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Еще два человека – ранены", – написал Ермак.

Он отметил, что в результате обстрела был поврежден частный дом.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что погиб пятимесячный мальчик и его бабушка. Мать и отец ребенка ранены.

По словам Кириленко, полиция буквально вчера уговаривала маму ребенка подумать о сыне и уехать.

"В очередной раз обращаюсь к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне: эвакуируйтесь! Предоставляем для этого все необходимое. Правоохранители рискуют собственной жизнью, чтобы спасти вашу – не пренебрегайте этим. Сохраните себя и своих детей", – написал глава ОВА.

Сегодня днем начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона сообщил, что в городе остаются пять или шесть детей, информация проверяется правоохранителями.

Он подчеркнул, что с точки зрения законодательства сейчас есть определенные препятствия в принудительном вывозе детей с одним из родителей, но механизм запущен.

"У нас нет другого выхода, чем принудительно вывозить детей с родителями. [В Авдеевке] остались уже те родители, которые просто наотрез отказываются уезжать из города", – рассказал Барабаш.

Что касается общего количества гражданских, по его словам, в городе в настоящее время находятся около 2000 человек.

Оксана Житнюк
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