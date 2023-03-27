Авдеевка – в красной зоне, посещение запрещено. В городе отключат мобильную связь
Глава военной администрации Авдеевки сообщил, что город находится в красной зоне, гражданским запрещено его посещать. В городе отключат мобильную связь. Об этом Виталий Барабаш сообщил в видеообращении.
"Авдеевка теперь – в "красной зоне". Господа журналисты, волонтеры, фиксеры, обратите внимание! Посещение города ЗАПРЕЩЕНО. Ради вашей безопасности", – сказал Барабаш.
Он пояснил, что такой приказ был получен в связи с обострением ситуации в городе и вокруг него.
"Придет время, все расскажем, все покажем", – сказал мэр Авдеевки.
В эфире Суспильного Барабаш сказал, что в городе остается около 2000 местных жителей, среди них шестеро детей.
Барабаш сообщил, что в Авдеевке отключат мобильную связь, чтобы никто, осознанно или нет, не мог передавать информацию россиянам.
Вчера Авдеевку неоднократно обстреливали оккупанты.
В результате повреждено здание дома культуры, два многоэтажных дома, здание городского суда и здание общежития.
Также было попадание двух ракет на территории предприятия Авдеевский коксохимический завод.
- 26 марта из Авдеевки начали эвакуировать сотрудников коммунальных служб.
- 25 марта британская разведка сообщила, что оперативный центр наступления россиян смещен на Авдеевку.
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