Глава военной администрации Авдеевки сообщил, что город находится в красной зоне, гражданским запрещено его посещать. В городе отключат мобильную связь. Об этом Виталий Барабаш сообщил в видеообращении.

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"Авдеевка теперь – в "красной зоне". Господа журналисты, волонтеры, фиксеры, обратите внимание! Посещение города ЗАПРЕЩЕНО. Ради вашей безопасности", – сказал Барабаш.

Он пояснил, что такой приказ был получен в связи с обострением ситуации в городе и вокруг него.

"Придет время, все расскажем, все покажем", – сказал мэр Авдеевки.

В эфире Суспильного Барабаш сказал, что в городе остается около 2000 местных жителей, среди них шестеро детей.

Барабаш сообщил, что в Авдеевке отключат мобильную связь, чтобы никто, осознанно или нет, не мог передавать информацию россиянам.

Вчера Авдеевку неоднократно обстреливали оккупанты.

В результате повреждено здание дома культуры, два многоэтажных дома, здание городского суда и здание общежития.

Также было попадание двух ракет на территории предприятия Авдеевский коксохимический завод.

26 марта из Авдеевки начали эвакуировать сотрудников коммунальных служб.

25 марта британская разведка сообщила, что оперативный центр наступления россиян смещен на Авдеевку.

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Наталія Медведєва

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