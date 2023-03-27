UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авдеевка – в красной зоне, посещение запрещено. В городе отключат мобильную связь

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 11:59
Авдеевка – в красной зоне, посещение запрещено. В городе отключат мобильную связь - Фото
Виталий Барабаш (Скриншот видео)

Глава военной администрации Авдеевки сообщил, что город находится в красной зоне, гражданским запрещено его посещать. В городе отключат мобильную связь. Об этом Виталий Барабаш сообщил в видеообращении.

"Авдеевка теперь – в "красной зоне". Господа журналисты, волонтеры, фиксеры, обратите внимание! Посещение города ЗАПРЕЩЕНО. Ради вашей безопасности", – сказал Барабаш.

Он пояснил, что такой приказ был получен в связи с обострением ситуации в городе и вокруг него.

"Придет время, все расскажем, все покажем", – сказал мэр Авдеевки.

В эфире Суспильного Барабаш сказал, что в городе остается около 2000 местных жителей, среди них шестеро детей.

Барабаш сообщил, что в Авдеевке отключат мобильную связь, чтобы никто, осознанно или нет, не мог передавать информацию россиянам.

Вчера Авдеевку неоднократно обстреливали оккупанты.

В результате повреждено здание дома культуры, два многоэтажных дома, здание городского суда и здание общежития.

Также было попадание двух ракет на территории предприятия Авдеевский коксохимический завод.

  • 26 марта из Авдеевки начали эвакуировать сотрудников коммунальных служб.
  • 25 марта британская разведка сообщила, что оперативный центр наступления россиян смещен на Авдеевку. 

Читайте также: Генерал Тарнавский об Авдеевке: РФ пытается окружить город, ВСУ разбивают штурмы — фото

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война авдеевка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 