Британия: Атака России на Бахмут застопорилась, оперативный центр смещен на Авдеевку

Российский штурм Бахмута практически остановился, оперативный центр смещен на Авдеевку. Об этом сообщает военная разведка Минобороны Великобритании.

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"Атака России на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. Вероятно, это в первую очередь результат крайнего истощения российских сил", – говорится в сообщении.

В британской разведке добавили, что Украина также понесла тяжелые потери во время своей обороны.

Британцы добавили, что положение России, вероятно, ухудшилось также из-за напряженности в отношениях между российским Министерством обороны и ЧВК Вагнера.

"Россия, вероятно, сместила свой оперативный центр на Авдеевку, к югу от Бахмута, и на сектор Кременная-Сватово на севере – в районы, где Россия, вероятно, стремится стабилизировать свою линию фронта", – говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что это предполагает общий возврат России к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года.

24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать.

Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

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Наталія Медведєва

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