UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия: Атака России на Бахмут застопорилась, оперативный центр смещен на Авдеевку

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 08:52
Британия: Атака России на Бахмут застопорилась, оперативный центр смещен на Авдеевку - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российский штурм Бахмута практически остановился, оперативный центр смещен на Авдеевку. Об этом сообщает военная разведка Минобороны Великобритании.

"Атака России на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. Вероятно, это в первую очередь результат крайнего истощения российских сил", – говорится в сообщении. 

В британской разведке добавили, что Украина также понесла тяжелые потери во время своей обороны.

Британцы добавили, что положение России, вероятно, ухудшилось также из-за напряженности в отношениях между российским Министерством обороны и ЧВК Вагнера.

"Россия, вероятно, сместила свой оперативный центр на Авдеевку, к югу от Бахмута, и на сектор Кременная-Сватово на севере – в районы, где Россия, вероятно, стремится стабилизировать свою линию фронта", – говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что это предполагает общий возврат России к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года.

  • 24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать.
  • Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война авдеевка бахмут британская разведка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 