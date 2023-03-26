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Авдеевка под ударами РФ: Власти решили полностью эвакуировать коммунальные службы

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 20:29
Авдеевка под ударами РФ: Власти решили полностью эвакуировать коммунальные службы - Фото
Виталий Барабаш (Фото - скриншот из видео)

Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что распорядился начать эвакуацию из города последних сотрудников коммунальных служб и усиленно рекомендует жителям покинуть Авдеевку, которая находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Барабаш написал, что из-за постоянных российских обстрелов "Авдеевка все больше становится похожей на пейзаж постапокалиптических фильмов или на совершенно разрушенную рашистами Марьинку". 

Поэтому, сообщил он, принято решение об эвакуации из Авдеевки немногих коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать жизнь города.

"Не прошу, настоятельно рекомендую уехать из Авдеевки, ведь российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы ни придерживались", – написал глава военной администрации.

  • Ночью и утром 26 марта продолжались интенсивные российские обстрелы Авдеевки из артиллерии и "градов", в том числе кассетными боеприпасами. Под обстрелы попали четыре улицы города и территория Авдеевского коксохимического завода.
Сергій Бережний
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