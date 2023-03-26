Россияне ударили ракетами по Краматорску. Авдеевку кроют из артиллерии и "градов" – фото

Ночью 26 марта российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску, сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

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"Попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв", – говорится в сообщении чиновника.



Ночью и утром начались интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и "градов", в том числе кассетными боеприпасами. Под обстрелы попали четыре улицы города и территория Авдеевского коксохимического завода.

Также под обстрел попали Курахово и поселок Острое, расположенные неподалеку от Марьинки, город Часов Яр возле Бахмута, поселок Северный возле Торецка, Константиновка и соседнее село Предтечино.

На Лисичанском направлении повреждены 15 домов в Звановке и пять домов в Переездном. В Северске повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих домов.

Всего за сутки россияне убили двоих жителей Донбасса, ранили еще одного.

По оценке Красного Креста, около 10 000 жителей "на грани своего существования" в Бахмуте и окрестностях.

24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

Андрій Водяний

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