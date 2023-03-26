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Россияне ударили ракетами по Краматорску. Авдеевку кроют из артиллерии и "градов" – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 09:37
Россияне ударили ракетами по Краматорску. Авдеевку кроют из артиллерии и
Фото: Павел Кириленко / Facebook

Ночью 26 марта российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску, сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

"Попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв", – говорится в сообщении чиновника.

Ночью и утром начались интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и "градов", в том числе кассетными боеприпасами. Под обстрелы попали четыре улицы города и территория Авдеевского коксохимического завода.

Также под обстрел попали Курахово и поселок Острое, расположенные неподалеку от Марьинки, город Часов Яр возле Бахмута, поселок Северный возле Торецка, Константиновка и соседнее село Предтечино.

На Лисичанском направлении повреждены 15 домов в Звановке и пять домов в Переездном. В Северске повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих домов.

Россияне ударили ракетами по Краматорску. Авдеевку кроют из артиллерии и "градов" – фото

Россияне ударили ракетами по Краматорску. Авдеевку кроют из артиллерии и "градов" – фото

Россияне ударили ракетами по Краматорску. Авдеевку кроют из артиллерии и "градов" – фото

Россияне ударили ракетами по Краматорску. Авдеевку кроют из артиллерии и "градов" – фото

Россияне ударили ракетами по Краматорску. Авдеевку кроют из артиллерии и "градов" – фото

Россияне ударили ракетами по Краматорску. Авдеевку кроют из артиллерии и "градов" – фото

Всего за сутки россияне убили двоих жителей Донбасса, ранили еще одного.

Андрій Водяний
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Донецкая область война краматорск авдеевка
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