Россияне ударили ракетами по Краматорску. Авдеевку кроют из артиллерии и "градов" – фото
Ночью 26 марта российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску, сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
Ночью и утром начались интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и "градов", в том числе кассетными боеприпасами. Под обстрелы попали четыре улицы города и территория Авдеевского коксохимического завода.
Также под обстрел попали Курахово и поселок Острое, расположенные неподалеку от Марьинки, город Часов Яр возле Бахмута, поселок Северный возле Торецка, Константиновка и соседнее село Предтечино.
На Лисичанском направлении повреждены 15 домов в Звановке и пять домов в Переездном. В Северске повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих домов.
Всего за сутки россияне убили двоих жителей Донбасса, ранили еще одного.
- По оценке Красного Креста, около 10 000 жителей "на грани своего существования" в Бахмуте и окрестностях.
- 24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.
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