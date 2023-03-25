UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Около 10 000 жителей "на пределе своего существования" в Бахмуте и окрестностях – МККК

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 21:17
Около 10 000 жителей
Бахмут (Фото: EPA)

Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что около 10 000 мирных жителей "находятся на пределе своего существования" в Бахмуте и его окрестностях. Об этом сообщает CNN.

"Насколько мы понимаем, в Бахмуте до сих пор проживает несколько тысяч жителей, а если говорить о близлежащих общинах, то их число, возможно, достигает 10 000", — сказал Умар Хан из МККК.

Мирные жители в Бахмуте "живут в очень ужасных условиях, проводя почти все дни под интенсивным обстрелом в убежищах", сказал Хан.

По его словам, МККК доставил в город гуманитарную помощь.

"Сколько бы раз я ни был там или рядом с прифронтовыми населенными пунктами и районами за последние 13 месяцев, я все равно испытываю тот же шок, что и при первом посещении тех мест..." – сказал представитель Красного Креста.

  • 24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.
  • Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".
  • Сегодня, 25 марта, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в последние дни на Бахмутском направлении количество боестолкновений с оккупантами уменьшилось, однако информация британской разведки об истощении россиян под Бахмутом требует более детального анализа.

Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бахмут мккк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 