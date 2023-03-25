Около 10 000 жителей "на пределе своего существования" в Бахмуте и окрестностях – МККК
Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что около 10 000 мирных жителей "находятся на пределе своего существования" в Бахмуте и его окрестностях. Об этом сообщает CNN.
"Насколько мы понимаем, в Бахмуте до сих пор проживает несколько тысяч жителей, а если говорить о близлежащих общинах, то их число, возможно, достигает 10 000", — сказал Умар Хан из МККК.
Мирные жители в Бахмуте "живут в очень ужасных условиях, проводя почти все дни под интенсивным обстрелом в убежищах", сказал Хан.
По его словам, МККК доставил в город гуманитарную помощь.
"Сколько бы раз я ни был там или рядом с прифронтовыми населенными пунктами и районами за последние 13 месяцев, я все равно испытываю тот же шок, что и при первом посещении тех мест..." – сказал представитель Красного Креста.
- 24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.
- Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".
- Сегодня, 25 марта, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в последние дни на Бахмутском направлении количество боестолкновений с оккупантами уменьшилось, однако информация британской разведки об истощении россиян под Бахмутом требует более детального анализа.
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