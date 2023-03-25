Около 10 000 жителей "на пределе своего существования" в Бахмуте и окрестностях – МККК

Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что около 10 000 мирных жителей "находятся на пределе своего существования" в Бахмуте и его окрестностях. Об этом сообщает CNN.

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"Насколько мы понимаем, в Бахмуте до сих пор проживает несколько тысяч жителей, а если говорить о близлежащих общинах, то их число, возможно, достигает 10 000", — сказал Умар Хан из МККК.

Мирные жители в Бахмуте "живут в очень ужасных условиях, проводя почти все дни под интенсивным обстрелом в убежищах", сказал Хан.

По его словам, МККК доставил в город гуманитарную помощь.

"Сколько бы раз я ни был там или рядом с прифронтовыми населенными пунктами и районами за последние 13 месяцев, я все равно испытываю тот же шок, что и при первом посещении тех мест..." – сказал представитель Красного Креста.

24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

Сегодня, 25 марта, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в последние дни на Бахмутском направлении количество боестолкновений с оккупантами уменьшилось, однако информация британской разведки об истощении россиян под Бахмутом требует более детального анализа.

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Вадим Ребрина

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