В ВСУ отреагировали на заявление британской разведки о том, что штурм Бахмута остановился

В последние дни на Бахмутском направлении количество боестолкновений с оккупантами уменьшилось, однако информация британской разведки об истощении россиян под Бахмутом нуждается в более детальном анализе. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Его попросили прокомментировать сегодняшнее сообщение военной разведки Великобритании о том, что российский штурм Бахмута практически остановился. Там предположили, что это может быть результатом крайнего истощения российских сил.

"Это требует еще анализа, но ближайшие три дня показывают, что сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50. Но это требует более детального анализа и, я думаю, ближайшая неделя это покажет. Пока Бахмут остается эпицентром боевых действий, направлением главного удара противника", – сказал Череватый.

По его словам, за текущие сутки на Бахмутском направлении оккупанты нанесли 178 артиллерийских ударов, произошло 18 боестолкновений и пять авиаударов. В районе самого города Бахмут было 40 обстрелов и 16 боестолкновений, 182 оккупанта были уничтожены, 218 получили ранения. Также был подбит боевой вертолет Ми-24 оккупантов.

Череватый отметил, что оккупанты не отказались от планов взятия Бахмута и выхода на рубежи Донецкой области.

24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.