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В Авдеевке нет ни одного уцелевшего дома, инфраструктура полностью разбита – глава ВА

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 14:36
В Авдеевке нет ни одного уцелевшего дома, инфраструктура полностью разбита – глава ВА - Фото
Виталий Барабаш (Скриншот видео)

В Авдеевке, в районе которой идут интенсивные бои, не осталось ни одного уцелевшего дома, инфраструктура города полностью разбита. Об этом сказал глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, инфраструктура Авдеевки полностью уничтожена в результате российских обстрелов, жилищный фонд города разрушен на 80%.

"Инфраструктура разбита полностью – не работает ничего. Жилищный фонд более чем на 80% разрушен – это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас ни одного уцелевшего дома. В городе, наверное, еще с лета нет ни одного уцелевшего здания. В общей сложности у нас было 149 многоэтажных и около 4000 частных домов", – сказал Барабаш.

Глава военной администрации отметил, что зимой оставшиеся в городе местные жители отапливали свои дома с помощью печей-буржуек, которых "очень много предоставили и волонтеры, и государство", а топливо для буржуек было закуплено за счет субвенции из госбюджета.

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Наталія Медведєва
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