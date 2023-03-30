В Авдеевке нет ни одного уцелевшего дома, инфраструктура полностью разбита – глава ВА
В Авдеевке, в районе которой идут интенсивные бои, не осталось ни одного уцелевшего дома, инфраструктура города полностью разбита. Об этом сказал глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в интервью Интерфакс-Украина.
По его словам, инфраструктура Авдеевки полностью уничтожена в результате российских обстрелов, жилищный фонд города разрушен на 80%.
"Инфраструктура разбита полностью – не работает ничего. Жилищный фонд более чем на 80% разрушен – это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас ни одного уцелевшего дома. В городе, наверное, еще с лета нет ни одного уцелевшего здания. В общей сложности у нас было 149 многоэтажных и около 4000 частных домов", – сказал Барабаш.
Глава военной администрации отметил, что зимой оставшиеся в городе местные жители отапливали свои дома с помощью печей-буржуек, которых "очень много предоставили и волонтеры, и государство", а топливо для буржуек было закуплено за счет субвенции из госбюджета.
- 27 марта сообщалось, что Авдеевка находится в красной зоне, гражданским запрещено ее посещать. Днем ранее началась эвакуация сотрудников коммунальных служб.
Читайте также: Британия: Россия пытается окружить Авдеевку, потеряла там большую часть своих танков
Комментарии