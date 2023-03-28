Британия: Россия пытается окружить Авдеевку, потеряла там большую часть своих танков

В последние дни Россия продолжает отдавать приоритет операции по окружению города Авдеевка в Донецкой области. Однако российские войска добились лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании утром 28 марта.

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По данным британской разведки, российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть своих танков, пытаясь окружить Авдеевку с юга.

Уточняется, что этот полк входит в состав 3-го армейского корпуса – первого крупного нового формирования, которое Россия отправила для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года.

"Многочисленные отчеты из открытых источников показывают, что 3-й армейский корпус особенно преследовали проблемы с плохой дисциплиной и плохим моральным духом", – говорится в отчете.

По информации британцев, несмотря на обучение в Беларуси, 3-й армейский корпус демонстрирует ограниченную боеспособность.

"Потери 10-го танкового полка, вероятно, в основном связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками, аналогичными потерям в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, в районе города Угледар", – резюмировали в британской разведке.

По данным Генштаба, 27 марта ВСУ сожгли семь российских танков, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 3602 танка

Оккупанты наступали в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ отбили более 60 атак за сутки.

Министерство обороны Великобритании опубликовало документальный фильм о том, как украинские военные учились на танках Challenger 2.

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Наталія Медведєва

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