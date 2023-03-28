ГШ: Россияне штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, используют аэрозольные гранаты – карта

За минувшие сутки российские оккупанты атаковали Бахмут, Авдеевку и Марьинку, использовали аэрозольные слезоточивые гранаты. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины утром 28 марта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 62 атаки россиян на этих направлениях.

Авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, а также один – по зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки украинские военные сбили пять вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и еще две важные цели оккупантов.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать Бахмут, а также атакует в районах Орехово-Василевки, Богдановки, Ивановского и Озаряновки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты безуспешно наступали у населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка.

Россияне применили аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка.

На Купянском и Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестово.

На Шахтерском направлении враг обстреливал Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Времовку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Вчера, 27 марта, спикер ВСУ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты начали сбрасывать на позиции украинских сил гранаты с химической взрывчаткой с дронов, что запрещено международными конвенциями.

Читайте также: Ночью Россия атаковала дронами и авиабомбами. Силы ПВО сбили 12 "шахедов" – Воздушные силы

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.