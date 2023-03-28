UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГШ: Россияне штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, используют аэрозольные гранаты – карта

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 06:50
ГШ: Россияне штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, используют аэрозольные гранаты – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты атаковали Бахмут, Авдеевку и Марьинку, использовали аэрозольные слезоточивые гранаты. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины утром 28 марта.

Как отмечается, оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 62 атаки россиян на этих направлениях.

Авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, а также один – по зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки украинские военные сбили пять вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и еще две важные цели оккупантов.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать Бахмут, а также атакует в районах Орехово-Василевки, Богдановки, Ивановского и Озаряновки.

ГШ: Россияне штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, используют аэрозольные гранаты – карта

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты безуспешно наступали у населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка.

Россияне применили аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка.

ГШ: Россияне штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, используют аэрозольные гранаты – карта

ГШ: Россияне штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, используют аэрозольные гранаты – карта

На Купянском и Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестово.

ГШ: Россияне штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, используют аэрозольные гранаты – карта

На Шахтерском направлении враг обстреливал Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Времовку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

  • Вчера, 27 марта, спикер ВСУ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты начали сбрасывать на позиции украинских сил гранаты с химической взрывчаткой с дронов, что запрещено международными конвенциями.

Читайте также: Ночью Россия атаковала дронами и авиабомбами. Силы ПВО сбили 12 "шахедов" – Воздушные силы

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 