ГШ: Россияне штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, используют аэрозольные гранаты – карта
За минувшие сутки российские оккупанты атаковали Бахмут, Авдеевку и Марьинку, использовали аэрозольные слезоточивые гранаты. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины утром 28 марта.
Как отмечается, оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 62 атаки россиян на этих направлениях.
Авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, а также один – по зенитно-ракетному комплексу.
За прошедшие сутки украинские военные сбили пять вражеских разведывательных БПЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и еще две важные цели оккупантов.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать Бахмут, а также атакует в районах Орехово-Василевки, Богдановки, Ивановского и Озаряновки.
На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты безуспешно наступали у населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка.
Россияне применили аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка.
На Купянском и Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестово.
На Шахтерском направлении враг обстреливал Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Времовку Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- Вчера, 27 марта, спикер ВСУ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты начали сбрасывать на позиции украинских сил гранаты с химической взрывчаткой с дронов, что запрещено международными конвенциями.
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