Россияне начали сбрасывать с дронов неконвенционные гранаты с химической взрывчаткой – ВСУ

Российские оккупанты начали сбрасывать на позиции украинских сил гранаты с химической взрывчаткой с дронов, что запрещено международными конвенциями. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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"Враг применяет химические боеприпасы – сбрасывает с беспилотных летальных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином", – сказал представитель ВСУ.

По его словам, 23 марта у россиян был "пробный вариант" сброса такой взрывчатки – был зафиксирован один случай. На следующий день они уже сбросили две взрывчатки, а за вчерашний день – шесть.

Он подчеркнул, что такое оружие не является конвенционным.

Первый дрон с такой взрывчаткой, по его словам, был сбит месяц назад на Запорожском направлении. Боеприпас в виде гранаты К-51 не разорвался.

"Если попадает в окоп или блиндаж, нужно иметь противогаз или отойти от того места, потому что вызывает и рвоту, и слезы", – отметил Дмитрашковский.

В сегодняшней вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне применили аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка.

Вчера Луганский пограничный отряд информировал, что в Луганской области пограничники сбили вражеский дрон с "интересным" боеприпасом – после приземления беспилотника бойцы обнаружили на нем систему сброса со слезоточивой гранатой К-51.

Пограничники подчеркнули, что это был первый случай применения оккупантами подобных гранат по их позициям.

СПРАВКА. К-51 – советская ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия. Применение химических средств борьбы с беспорядками (в частности, веществ слезоточивого действия) "как средство ведения войны" запрещено Конвенцией о химическом оружии (статья 1, пункт 5) и Женевским протоколом 1925 года. Советская армия применила гранаты К-51 при разгоне массовых протестов 9 апреля 1989 года в Тбилиси. Тогда взрыв нескольких гранат вызвал панику, которая привела к давке и почти 4000 пострадавших. Также оккупанты применяли К-51 во время боев за терминалы Донецкого аэропорта в 2015 году.

В начале января генерал Павлюк сообщил, что российские оккупанты начали использовать разведывательный беспилотник "Орлан-10" для сброса осколочных гранат.

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Оксана Житнюк

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