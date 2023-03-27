Россияне начали сбрасывать с дронов неконвенционные гранаты с химической взрывчаткой – ВСУ
Российские оккупанты начали сбрасывать на позиции украинских сил гранаты с химической взрывчаткой с дронов, что запрещено международными конвенциями. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.
"Враг применяет химические боеприпасы – сбрасывает с беспилотных летальных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином", – сказал представитель ВСУ.
По его словам, 23 марта у россиян был "пробный вариант" сброса такой взрывчатки – был зафиксирован один случай. На следующий день они уже сбросили две взрывчатки, а за вчерашний день – шесть.
Он подчеркнул, что такое оружие не является конвенционным.
Первый дрон с такой взрывчаткой, по его словам, был сбит месяц назад на Запорожском направлении. Боеприпас в виде гранаты К-51 не разорвался.
"Если попадает в окоп или блиндаж, нужно иметь противогаз или отойти от того места, потому что вызывает и рвоту, и слезы", – отметил Дмитрашковский.
В сегодняшней вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне применили аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка.
Вчера Луганский пограничный отряд информировал, что в Луганской области пограничники сбили вражеский дрон с "интересным" боеприпасом – после приземления беспилотника бойцы обнаружили на нем систему сброса со слезоточивой гранатой К-51.
Пограничники подчеркнули, что это был первый случай применения оккупантами подобных гранат по их позициям.
- В начале января генерал Павлюк сообщил, что российские оккупанты начали использовать разведывательный беспилотник "Орлан-10" для сброса осколочных гранат.
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