РФ начала использовать разведывательный БПЛА "Орлан-10" для сброса гранат — генерал Павлюк

Российские оккупанты начали использовать разведывательный беспилотник "Орлан-10" для сброса осколочных гранат. Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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По его словам, недавно украинские воины приземлили "Орлан-10" при помощи средств радиоэлектронной борьбы, на котором были подвесы для осколочных гранат.

Он отметил, что противник пытается использовать разведывательные БПЛА для атаки по наземным целям путем сброса боеприпасов. Генерал не исключил, что целями россиян также могут быть гражданские объекты.

Павлюк заявил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию и принимают все меры для защиты неба от БПЛА.

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Дмитро Гриниченко

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