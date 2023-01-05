ISW: Shahed-136 могут закончиться у РФ к маю, если она будет применять их в том же темпе

Иранские дроны-камикадзе из обещанной партии в 1750 штук могут закончиться у РФ, если она будет применять их в том же темпе, что и сейчас. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что Россия, вероятно, будет стремиться к углублению сотрудничества с Ираном, чтобы получить большее количество вооружений для войны против Украины.

ISW пишет, что россияне будут использовать все обещанные Тегераном 1750 беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с той же скоростью, что и в период с сентября по декабрь 2022 года.

Отмечается, что режим Ирана 1 января заявил о строительстве нового трансконтинентального торгового маршрута с РФ в обход санкций и "иностранного вмешательства", что может свидетельствовать о пути для поставок оружия между странами.

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Дмитро Гриниченко

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