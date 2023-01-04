NYT написала, что Украина сбивает дешевые дроны дорогими ракетами. ВСУ: Сравнивать неверно

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на публикацию The New York Times о том, что Украина сбивает "дешевые" дроны "дорогими" ракетами. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Американская газета выпустила материал, в котором говорится о том, что украинские воины использовали зенитные установки и стрелковое оружие для уничтожения иранских дронов-камикадзе Shahed-136, однако из-за ночных атак ВСУ начали использовать авиацию и ракеты систем противовоздушной обороны.

Журналисты написали, что ракеты, которыми украинские воины сбивают дроны, якобы стоят в десятки раз больше самих БПЛА.

По словам Игната, если есть угроза для жизни, то люди будут использовать все, чтобы ее сохранить.

"Тут некорректно сравнивать, я видел этот материал в западной прессе. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах США и Европы есть колонки для российских пропагандистов, где публикуют противоречивые вещи", — сказал спикер ВС.

Он отметил, что ракеты, которые использует Украина — дорогие, но ВСУ продолжат их использовать и поднимать авиацию, чтобы защищаться.

"А как делает Израиль, когда сбивает дешевые ракеты? Их ПВО и авиация в разы дороже нашей. Тут речь идет о жизни и критической инфраструктуре. Если Shahed попадает в объект критической инфраструктуры, гибнут люди, то будут большие убытки. Сравнивать абсолютно некорректно", — резюмировал Игнат.

Читайте также: Разведка: Ракетные удары России могут быть комбинированными — иранские дроны, Х-22 и С-300

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.