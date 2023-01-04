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NYT написала, что Украина сбивает дешевые дроны дорогими ракетами. ВСУ: Сравнивать неверно

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 13:40
NYT написала, что Украина сбивает дешевые дроны дорогими ракетами. ВСУ: Сравнивать неверно - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на публикацию The New York Times о том, что Украина сбивает "дешевые" дроны "дорогими" ракетами. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Американская газета выпустила материал, в котором говорится о том, что украинские воины использовали зенитные установки и стрелковое оружие для уничтожения иранских дронов-камикадзе Shahed-136, однако из-за ночных атак ВСУ начали использовать авиацию и ракеты систем противовоздушной обороны. 

Журналисты написали, что ракеты, которыми украинские воины сбивают дроны, якобы стоят в десятки раз больше самих БПЛА. 

По словам Игната, если есть угроза для жизни, то люди будут использовать все, чтобы ее сохранить. 

"Тут некорректно сравнивать, я видел этот материал в западной прессе. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах США и Европы есть колонки для российских пропагандистов, где публикуют противоречивые вещи", — сказал спикер ВС.

Он отметил, что ракеты, которые использует Украина — дорогие, но ВСУ продолжат их использовать и поднимать авиацию, чтобы защищаться. 

"А как делает Израиль, когда сбивает дешевые ракеты? Их ПВО и авиация в разы дороже нашей. Тут речь идет о жизни и критической инфраструктуре. Если Shahed попадает в объект критической инфраструктуры, гибнут люди, то будут большие убытки. Сравнивать абсолютно некорректно", — резюмировал Игнат.

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Дмитро Гриниченко
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война пво воздушные силы Юрий Игнат дроны-камикадзе
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