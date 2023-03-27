Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео работы САУ Paladin норвежского производства на Бахмутском направлении.
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"Артиллеристы уничтожают противника на Бахмутском направлении с помощью САУ M109A3GN Paladin", – написал Залужный.
СПРАВКА. Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр (155 мм) и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Есть возможность использования активно-реактивных снарядов, увеличивающих это расстояние.
- Летом 2022 года Норвегия передала Украине 22 самоходных артиллерийских установки M109.
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