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Залужный показал, как норвежская САУ Paladin уничтожает оккупантов под Бахмутом – видео видео

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27.03.2023, 22:32
Скриншот с видео
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео работы САУ Paladin норвежского производства на Бахмутском направлении.

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"Артиллеристы уничтожают противника на Бахмутском направлении с помощью САУ M109A3GN Paladin", – написал Залужный.

СПРАВКА. Гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр (155 мм) и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Есть возможность использования активно-реактивных снарядов, увеличивающих это расстояние.
  • Летом 2022 года Норвегия передала Украине 22 самоходных артиллерийских установки M109.
Вадим Ребрина
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Валерий ЗалужныйсауPaladin
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