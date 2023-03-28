Потери: ВСУ уничтожили 570 россиян, сожгли семь танков, 13 БМП и 15 артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 570 российских оккупантов, сожгли семь танков, 13 БМП и 15 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ отбили более 60 атак за сутки.

Общие потери РФ за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 171730 (+570),

— танков — 3602 (+7),

— боевых бронированных машин — 6966 (+13),

— артиллерийских систем — 2653 (+15),

— РСЗО — 525 (+2),

— средств ПВО — 277,

— самолетов — 305,

— вертолетов — 291,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5502 (+9),

— специальной техники — 287 (+2).

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Вчера, 27 марта, спикер ВСУ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты начали сбрасывать на позиции украинских сил гранаты с химической взрывчаткой с дронов, что запрещено международными конвенциями.

Министерство обороны Великобритании опубликовало документальный фильм о том, как украинские военные учились на танках Challenger 2.

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Наталія Медведєва

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