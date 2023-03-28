Потери: ВСУ уничтожили 570 россиян, сожгли семь танков, 13 БМП и 15 артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 570 российских оккупантов, сожгли семь танков, 13 БМП и 15 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ отбили более 60 атак за сутки.
Общие потери РФ за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 171730 (+570),
— танков — 3602 (+7),
— боевых бронированных машин — 6966 (+13),
— артиллерийских систем — 2653 (+15),
— РСЗО — 525 (+2),
— средств ПВО — 277,
— самолетов — 305,
— вертолетов — 291,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5502 (+9),
— специальной техники — 287 (+2).
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- Вчера, 27 марта, спикер ВСУ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты начали сбрасывать на позиции украинских сил гранаты с химической взрывчаткой с дронов, что запрещено международными конвенциями.
- Министерство обороны Великобритании опубликовало документальный фильм о том, как украинские военные учились на танках Challenger 2.
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