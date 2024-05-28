Иран впервые поставил России новые авиабомбы – Bild

По мнению эксперта Репке, использование таких авиабомб может свидетельствовать о "новом уровне" военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Mohajer-6. Иллюстративное изображение (Фото: Минобороны)

Разбившийся в Курской области РФ иранский беспилотник Mohajer-6, вероятно, нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. Об этом сообщил немецкий журнал Bild со ссылкой на слова военного эксперта Юлиана Репке, комментировавшего видеозапись с места падения.

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Издание отметило, что, вероятно, дрон должен был атаковать территорию Сумской области, но не долетел до цели и упал.

По мнению эксперта Репке , использование таких авиабомб может свидетельствовать о "новом уровне" военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Wow!



➡️A Qods Mohajer-6 UAV, fully armed with Qaem Air-to-ground бомбы, crashed в *rums* #Kursk oblast near Ukraine.



➡️Iranian arms support for Russia на новом уровне. pic.twitter.com/pvDIQFrFRI — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 26, 2024

СПРАВКА. Qaem-5 имеет теленаведение и может оснащаться разными типами боеголовок. Ее заявленная дальность полета составляет до 40 км, минимальная эксплуатационная высота – около 3 км. В Иране она принята на вооружение в августе 2019 года.



Разработанный иранской компанией Qods Aviation Industries Mohajer-6 был запущен в серийное производство в 2018 году и считается самым успешным экспортным беспилотником Ирана. Этот дрон предназначен как для разведки, так и для боевых действий. Он имеет максимальную взлетную массу 600 кг, размах крыльев 10 метров и максимальную скорость 200 км/ч. Qaem-5 имеет теленаведение и может оснащаться разными типами боеголовок. Ее заявленная дальность полета составляет до 40 км, минимальная эксплуатационная высота – около 3 км. В Иране она принята на вооружение в августе 2019 года.Разработанный иранской компанией Qods Aviation Industries Mohajer-6 был запущен в серийное производство в 2018 году и считается самым успешным экспортным беспилотником Ирана. Этот дрон предназначен как для разведки, так и для боевых действий. Он имеет максимальную взлетную массу 600 кг, размах крыльев 10 метров и максимальную скорость 200 км/ч.

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В сентябре 2022 года Воздушные силы ВСУ сообщили, что впервые сбили беспилотник Mohajer-6. После этого МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и решил сократить количество дипломатического персонала иранского посольства. Последний раз такой дрон уничтожили 2 сентября.

В июле 2023-го Игнат заявил , что не исключает, что Иран в рамках военной помощи России может передавать ей БпЛА Mohajer-6.

21 ноября 2023 года Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила на Одесскую область.

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