Иран впервые поставил России новые авиабомбы – Bild

Разбившийся в Курской области РФ иранский беспилотник Mohajer-6, вероятно, нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. Об этом сообщил немецкий журнал Bild со ссылкой на слова военного эксперта Юлиана Репке, комментировавшего видеозапись с места падения.

Издание отметило, что, вероятно, дрон должен был атаковать территорию Сумской области, но не долетел до цели и упал.

По мнению эксперта Репке , использование таких авиабомб может свидетельствовать о "новом уровне" военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Wow!



➡️A Qods Mohajer-6 UAV, fully armed with Qaem Air-to-ground бомбы, crashed в *rums* #Kursk oblast near Ukraine.



➡️Iranian arms support for Russia на новом уровне. pic.twitter.com/pvDIQFrFRI