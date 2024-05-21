Глава МЗС Литви заявив, що йому "незручно" співчувати Ірану. Нагадав про "шахеди" в Україні

Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Іран досі постачає Росії дрони-камікадзе, які вона використовує проти України

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив на сторінці в Х, що вважає неправильним висловлювати співчуття іранцям щодо загибелі президента країни Ібрагіма Раїсі. Свою думку підкріплює роллю Ірану у російсько-українській війні.

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"Мені незручно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільних в Україні", – сказав глава литовської дипломатії.

Серед світових лідерів, які висловили співчуття, були, зокрема, польський президент Анджей Дуда, глава Євроради Шарль Мішель, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, президент Венесуели Ніколас Мадуро, прем'єр Індії Нарендра Моді, МЗС Білорусі і Росії, а також прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

Разом із Раїсі в авіакатастрофі розбилися також міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі й п'ятничний імам міста Тебріз Мохаммад Алі Але Хашем.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. "Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден із членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.

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