Дострокові вибори президента в Ірані відбудуться наприкінці червня. Обрано точну дату

Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії – з 12 по 27 червня

Фото: IRNA

Дострокові президентські вибори в Ірані відбудуться 28 червня. Про це повідомляє державна інформаційна агенція IRNA з посиланням на очільників гілок влади у країні.

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Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії – з 12 по 27 червня.

Стаття 131 Конституції Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів та підготовку до президентських виборів.

Одразу після підтвердження смерті президента Ірану Ібрагіма Раїсі стало відомо, що перший віцепрезидент Ірану Мохамаад Мохбер виконуватиме обовʼязки президента країни упродовж 50 днів. Мохбер уже створив шість спеціальних комітетів для управління країною найближчим часом.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. "Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.

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