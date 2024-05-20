Дуда порівняв смерть Раїсі із загибеллю Качинського в авіакатастрофі під Смоленськом

Президент Польщі заявив, що Польща, як ніхто інший, нібито розуміє іранців, президент яких, союзник РФ, загинув у авіакатастрофі

Лех Качинський (Фото: МЗС Польщі)

Президент Польщі Анджей Дуда висловив жаль з приводу смерті президента Ірану Ібрагіма Раїсі, порівнявши цей інцидент з авіакатастрофою під російським Смоленськом, у якій у 2010 році загинув колишній польський лідер Лех Качинський. Відповідний допис він опублікував на сторінці у X.

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Дуда почав з того, що був глибоко вражений звісткою про трагічну загибель" президента Ірану, і додав, що Польща нібито розуміє іранський народ.

"Небагато народів мають такі трагічні сторінки у своїй історії. Але нам, полякам, яких у 2010 році жахливо вразила катастрофа польського урядового літака в російському Смоленську, знайоме відчуття шоку і порожнечі, що залишається в людських серцях і в державі після раптової втрати політичної й суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів", – написав польський лідер.

У 2008 році Качинський боровся за інтеграцію України в НАТО, наполягаючи надати країні план дій щодо членства у блоці. Він регулярно запевняв українців про незмінну підтримку Польщею прямувань України до ЄС та НАТО.

Іран за правління Раїсі відомий своєю підтримкою Росії у війні проти України, зокрема, у постачанні країні-агресору дронів-камікадзе типу Shahed, які кожного дня вбивають українців.

ДОВІДКА 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Сєвєрний" під Смоленськом сталася авіакатастрофа. Загинули всі 96 осіб, які перебували на борту, серед яких і тодішній президент Лех Качинський із першою леді. У 2011 році Міжнародний авіаційний комітет у Москві та польські розслідувачі дійшли висновку, що причиною аварії могла бути помилка пілотів. Польща поклала відповідальність на російських диспетчерів, але Москва цього не визнала. У 2022 році Польща заявила, що причетність Росії до авіакатастрофи вважається встановленою. У грудні 2023-го, коли прем’єр-міністром Польщі знову став 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Сєвєрний" під Смоленськом сталася авіакатастрофа. Загинули всі 96 осіб, які перебували на борту, серед яких і тодішній президент Лех Качинський із першою леді. У 2011 році Міжнародний авіаційний комітет у Москві та польські розслідувачі дійшли висновку, що причиною аварії могла бути помилка пілотів. Польща поклала відповідальність на російських диспетчерів, але Москва цього не визнала. У 2022 році Польща заявила, що причетність Росії до авіакатастрофи вважається встановленою. У грудні 2023-го, коли прем’єр-міністром Польщі знову став Дональд Туск , новий кабінет міністрів розпустив урядову комісію, створену для повторного розслідування трагедії.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. "Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.

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