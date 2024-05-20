Дуда порівняв смерть Раїсі із загибеллю Качинського в авіакатастрофі під Смоленськом
Президент Польщі Анджей Дуда висловив жаль з приводу смерті президента Ірану Ібрагіма Раїсі, порівнявши цей інцидент з авіакатастрофою під російським Смоленськом, у якій у 2010 році загинув колишній польський лідер Лех Качинський. Відповідний допис він опублікував на сторінці у X.
Дуда почав з того, що був глибоко вражений звісткою про трагічну загибель" президента Ірану, і додав, що Польща нібито розуміє іранський народ.
"Небагато народів мають такі трагічні сторінки у своїй історії. Але нам, полякам, яких у 2010 році жахливо вразила катастрофа польського урядового літака в російському Смоленську, знайоме відчуття шоку і порожнечі, що залишається в людських серцях і в державі після раптової втрати політичної й суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів", – написав польський лідер.
У 2008 році Качинський боровся за інтеграцію України в НАТО, наполягаючи надати країні план дій щодо членства у блоці. Він регулярно запевняв українців про незмінну підтримку Польщею прямувань України до ЄС та НАТО.
Іран за правління Раїсі відомий своєю підтримкою Росії у війні проти України, зокрема, у постачанні країні-агресору дронів-камікадзе типу Shahed, які кожного дня вбивають українців.
- Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. "Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.
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