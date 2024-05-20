Нардеп Мережко про зміну керівництва в Ірані: Будуть вибори – можливі протести

Олександр Мережко заявив LIGA.net, що в Ірані можуть відбутися демократичні зміни після смерті президента Ібрагіма Раїсі

Ібрагім Раїсі (Фото: Mehr)

Зміна керівництва Ірану після загибелі президента Ібрагіма Раїсі навряд чи змінить політику країни, проте "вікно" для зміни політичного режиму є. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Одразу після підтвердження смерті Раїсі стало відомо, що перший віцепрезидент Ірану Мохамаад Мохбер виконуватиме обовʼязки президента країни упродовж 50 днів. За цей час мають пройти позачергові президентські вибори. Мохбер уже створив шість спеціальних комітетів для управління країною найближчим часом.

На думку Мережка, зміна керівництва в Ірані навряд чи змінить політику цієї країни. Водночас, оскільки в Ірані мають відбутися президентські вибори, "це відкриває певні можливості для опонентів іранського репресивного режиму всередині країни".

"Я не виключаю посилення протестних настроїв і протестів в Ірані в передвиборчий період. І хоча шансів на зміну нинішнього клерикального-авторитарного режиму небагато, вони все-таки є", – заявив нардеп.

Мережко не виключив, що в Ірані можуть відбутися демократичні зміни.

"Це є певний шанс для народу Ірану і багато залежить від того, чи зможе іранська демократична опозиція скористатися цим шансом", – заявив він.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.

Читайте також: Мішель від імені всього Євросоюзу висловив "щирі співчуття" іранцям