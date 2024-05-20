Мішель від імені всього Євросоюзу висловив "щирі співчуття" іранцям
Президент Європейської ради Шарль Мішель від імені всього Євросоюзу висловив "щирі співчуття" іранцям у зв'язку із загибеллю в авіакатастрофі їхнього президента Ібрагіма Раїсі. Відповідний допис він опублікував на сторінці в X.
"ЄС висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації й екіпажу в аварії вертольота. Наші думки з родинами загиблих", – написав він.
Уранці 20 травня стало відомо про загибель президента Ірану. Він розбився на гелікоптері неподалік від кордону з Азербайджаном. На борту також перебували міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі й п'ятничний імам міста Тебріз Мохаммад Алі Але Хашем – ніхто не вижив.
Іранський уряд уже збирав термінову нараду, на якій обговорювалися подальші кроки. Ймовірно, обов'язки Раїсі тимчасово перейдуть до першого віцепрезидента Ірану Мохаммада Мохбера.
- Увечері 19 травня гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.
- Раніше журналіст видання The Atlantic Араш Азізі, посилаючись на співрозмовника, близького до президента Ірану, повідомив, що Раїсі нібито мертвий, і "влада шукає правильний підхід до того, як подати цю інформацію". Втім, це було і залишається єдиним джерелом такої інформації.
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