Шарль Мішель (Фото: ЕРА/Patrick Seeger)

Президент Європейської ради Шарль Мішель від імені всього Євросоюзу висловив "щирі співчуття" іранцям у зв'язку із загибеллю в авіакатастрофі їхнього президента Ібрагіма Раїсі. Відповідний допис він опублікував на сторінці в X.

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"ЄС висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації й екіпажу в аварії вертольота. Наші думки з родинами загиблих", – написав він.

Уранці 20 травня стало відомо про загибель президента Ірану. Він розбився на гелікоптері неподалік від кордону з Азербайджаном. На борту також перебували міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі й п'ятничний імам міста Тебріз Мохаммад Алі Але Хашем – ніхто не вижив.

Іранський уряд уже збирав термінову нараду, на якій обговорювалися подальші кроки. Ймовірно, обов'язки Раїсі тимчасово перейдуть до першого віцепрезидента Ірану Мохаммада Мохбера.

ДОВІДКА Раїсі став президентом Ірану у 2021 році, проте реальна влада в Ісламській республіці зосереджена в руках "великого аятоли" Хаменеї, релігійно-політичного лідера держави. Іран послідовно допомагає Росії у її війні проти України: щонайперше у дронах-камікадзе типу Shahed, що ЄС, своєю чергою, завжди засуджував. Reuters заявляло, що також Іран передав РФ ракети, але поки що немає підтверджень цьому. Раїсі став президентом Ірану у 2021 році, проте реальна влада в Ісламській республіці зосереджена в руках "великого аятоли" Хаменеї, релігійно-політичного лідера держави. Іран послідовно допомагає Росії у її війні проти України: щонайперше у дронах-камікадзе типу Shahed, що ЄС, своєю чергою, завжди засуджував. Reuters заявляло, що також Іран передав РФ ракети, але поки що немає підтверджень цьому.

Увечері 19 травня гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.

Раніше журналіст видання The Atlantic Араш Азізі, посилаючись на співрозмовника, близького до президента Ірану, повідомив, що Раїсі нібито мертвий, і "влада шукає правильний підхід до того, як подати цю інформацію". Втім, це було і залишається єдиним джерелом такої інформації.

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