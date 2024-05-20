Мишель от имени всего Евросоюза выразил "искренние соболезнования" иранцам
Президент Европейского совета Шарль Мишель от имени всего Евросоюза выразил "искренние соболезнования" иранцам в связи с гибелью в авиакатастрофе их президента Ибрагима Раиси. Соответствующее сообщение он опубликовал на странице X.
"ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахиана, а также других членов их делегации и экипажа в крушении вертолета. Наши мысли с семьями погибших", – написал он.
Утром 20 мая стало известно о гибели президента Ирана. Он разбился на вертолете неподалеку от границы с Азербайджаном. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Но Хашем – никто не выжил.
Иранское правительство уже собирало срочное совещание, на котором обсуждались дальнейшие шаги. Вероятно, обязанности Раиси временно перейдут к первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу.
- Вечером 19 мая вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, пересекая горную местность в сильном тумане. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеэфире заявил, что никакого нарушения в государственных делах из-за ситуации не произойдет.
- Ранее журналист издания The Atlantic Араш Азизи, ссылаясь на собеседника, близкого президенту Ирана, сообщил, что Раиси якобы мертв, и "власть ищет правильный подход к тому, как предоставить эту информацию". Впрочем, это было и остается единственным источником такой информации.
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